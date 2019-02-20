21 февраля в 16:00 в Областной библиотеке им. Н.К. Крупской состоится очередной музыкальный лекторий доктора философских наук, профессора Оренбургского государственного университета Галины Коломиец «Музыка как мир человека» (12+).

Тема встречи: «Старинная музыка о любви, радости и печали». Лекция посвящена музыке эпохи барокко в жанрах мадригала и мотета, «кончерто гроссо» и ранней оперы, органной и скрипичной музыки композиторов Фрескобальди, Монтеверди, Пёрселла, Люлли, Корелли, Перголези, Генделя.

Вход свободный.