21 февраля в 18:00 в концертном зале Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей (Ленинская, 27) состоится вечер фортепианной музыки (6+).

На вечере «О, музыка, о храм моей души» выступят учащиеся специальной детской музыкальной школы и студенты музыкального колледжа института искусств класса Ирины Цыкуновой. Среди участников концерта — победитель областного конкурса «Молодые дарования Оренбуржья», студентка 4 курса колледжа Анна Козлова, лауреат IX Международного конкурса исполнителей духовной музыки «Ре-лиго», студентка 2 курса Софья Мещерякова и совсем юные пианисты.

В программе вечера прозвучат шедевры классической музыки: сочинения Баха, Бетховена, Моцарта, Шуберта и Рахманинова.

Вход на мероприятие свободный.