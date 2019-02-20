На стратегической сессии руководителей компании «Металлоинвест» подведены итоги 2018 года и определены задачи развития.

В мероприятии приняли участие руководители УК «Металлоинвест», управляемых обществ и предприятий Компании – Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКома, Рудстроя, Metalloinvest Trading.

Прошедший год был успешным для Компании, отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Были достигнуты важные результаты в трансформации бизнеса Industry 4.0.

Андрей Варичев: впереди нас ждут ещё более амбициозные планы

— Нам вместе надо научиться работать в этой системе, чтобы совершить перелом в привычках, — подчеркнул Андрей Варичев. — Вы стали проводниками программы развития Компании, и впереди нас ждут ещё более амбициозные планы.

— Проводимая в компании трансформация поможет нам устойчиво развиваться и быть одними из мировых лидеров по эффективности», — сказал Андрей Варичев. Он также подчеркнул важность задачи по достижению нулевого травматизма на предприятиях: «культура безопасности должна быть одна для всех.

Первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров доложил о результатах производственной деятельности всех комбинатов и операционных улучшениях, мероприятиях по модернизации и техническому перевооружению.

Первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев подробно остановился на итогах минувшего года, связанных с продвижением продукции на рынках сбыта. Увеличилась доля долгосрочных контрактов, продолжается рост спроса на ГБЖ.

С презентацией по Стратегии Металлоинвеста выступил директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов. Он отметил, что современный мир диктует новые требования к повышению эффективности бизнеса. Поэтому Металлоинвест внедряет передовые подходы к управлению всеми процессами.

Юрий Гаврилов: Металлоинвест готовится к будущим вызовам. Компания проходит через серьёзную и принципиальную трансформацию

— Сегодня всё определяется скоростью обработки информации, — подчеркнул Юрий Гаврилов. — Огромные массивы данных в реальном времени позволяют получать актуальную информацию. Современные алгоритмы помогают принимать решения, проводить аналитику и прогнозировать события. Развитие технологий постоянно ускоряется. Металлоинвест готовится к будущим вызовам. Компания проходит через серьёзную и принципиальную трансформацию: первая в России в таких масштабах и с такой скоростью внедряет самую передовую информационную платформу. Параллельно мы запустили большое количество трансформационных изменений в бизнес-процессах. И это находит своё отражение в долгосрочной стратегии Компании.

На стратегической сессии были определены операционные и функциональные цели Компании на 2019 год.