Ситуацию по очистке снега на прилегающей территории и уборки сосулек и наледи на крышах предприятий торговли и общественного питания ежедневно мониторят специалисты комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города. Проверку организаций осуществляют и мобильные окружные комиссии.

— Торговый объект должен быть готов к началу работы и всегда находиться в доступном состоянии, — говорит заместитель председателя комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга Андрей Кириллов. — В случае выявления замечаний, таких, как снег на прилегающей территории, сосульки на крыше и др., предпринимателям выдаются предписания и уведомления на устранение недостатков в кратчайшие сроки.

Ценой несвоевременного реагирования может стать штраф — от 3 тысяч рублей на физическое лицо и от 5 тысяч рублей – на должностное лицо. Если владелец торгового объекта не принял меры по устранению недостатков, при повторном посещении комиссии сумма может быть увеличена.

— С жалобами на ненадлежащее состояние входных групп и прилегающей территорий предприятия торговли и общественного питания горожане могут обратиться в муниципальную приемную 005 или по телефону приемной городского комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства 98-75-35, — подчеркнул Андрей Кириллов.

Напомним, накануне в Оренбурге с крыши Торгового дома «Успех» упала снежная масса на голову 29-летней жительницы Оренбурга. Следственный комитет по данному факту проводит проверку.