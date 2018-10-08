Очередные торги по продаже арестованного имущества назначены на середину октября

Очередные торги по продаже арестованного имущества назначены на 18 октября. 8 октября — последний день приема заявок на участие в торгах.
На продажу выставлено 8 лотов: 1 объект недвижимости, 1 блочная котельная и 6 лотов транспортных средств.
В этом списке имеются следующие лоты:
- Котельная блочная транспортабельная автоматизированная «ЯИК» КБТа-250д.
Начальная цена продажи: 2 691 400,05 руб.в т.ч.НДС 18%.
- Автомобиль GREAT WALL CC6460 KM27, год выпуска 2014. Начальная цена продажи: 555 050 рублей.
- Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), год выпуска 2013. Начальная цена продажи: 1 742 500 рублей.
- Автомобиль HYUNDAI I30, год выпуска 2012. Начальная цена продажи: 367 200 рублей.
Всю интересующую дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3532) 779895 — отдел реализации Территориального Управления Росимущества в Оренбургской области ( с 9 до 16 часов в рабочие дни).
С более подробной информацией об арестованном имуществе можно ознакомиться на официальном сайте torgi.gov.ru.