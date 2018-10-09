Юрий Берг: «Работы на объектах городской среды необходимо завершить качественно и в установленные сроки»

Промежуточные итоги реализации в Оренбуржье приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили сегодня, 8 октября, в ходе областного селекторного совещания с главами муниципалитетов, которое провел губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

В работе совещания также приняли участие министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин и депутат Законодательного собрания области Дамир Фахрутдинов.

В этом году в проекте принимает участие 41 муниципальное образование области – это втрое больше числа участников прошлого года. В рамках проекта будет благоустроено 69 общественных и дворовых пространств. На прошлой неделе праздничные мероприятия по открытию обновленных скверов и дворов прошли в Оренбурге, Октябрьском и Красногвардейском районах. Сегодня состоится торжественное открытие еще одной дворовой площадки в областном центре.

– В 25 территориях работы полностью завершены, в новых парках, скверах и дворах прошли торжественные открытия с участием жителей области, – подчеркнул Юрий Берг. – В большинстве районов мероприятия по благоустройству находятся в завершающей стадии. Тем не менее, на их выполнение остается совсем мало времени. Главам муниципальных образований необходимо держать ситуацию под личным контролем. Необходимо не только завершить работы в установленные сроки, но и выполнить их качественно.

В ходе совещания перед губернатором отчитались главы Беляевского, Илекского, Новоорского, Тюльганского, Северного районов и города Новотроицка.