В Оренбургской музкомедии состоялось открытие 83-го театрального сезона. При полном аншлаге оренбуржцам представили мюзикл «Джейн Эйр» композитора и продюсера, заслуженного деятеля искусств РФ Кима Брейтбурга.

– Судя по тому, как приняли долгожданную премьеру в зрительном зале, мюзикл «Джейн Эйр» станет еще одним роскошным цветком в репертуарном соцветии нашего театра, — убеждена министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко. Она поздравила артистов и зрителей и выразила особую благодарность постановочной группе за вдохновенное сотрудничество с оренбургским театром.

Музыкальный спектакль «Джейн Эйр» по мотивам романа Шарлотты Бронте — третий мюзикл Кима Брейтбурга, который поставлен в Оренбурге вслед за успешными проектами «Голубая камея» и «Дубровский». Автор либретто – московский поэт-песенник Карен Кавалерян.

Новую постановку на сцене музкомедии осуществили: режиссер и хореограф, заслуженный деятель искусств России Николай Андросов, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Валерия Брейтбург художник-постановщик Екатерина Крюкова, дирижёр-постановщик Валерий Попов.

На пресс-конференции перед спектаклем первый заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Алла Лигостаева напомнила о самых ярких событиях прошедшего театрального сезона и подвела его итоги:

– В прошлом концертном сезоне спектакли театра музыкальной комедии посетило 64,5 тысячи зрителей, 24 тысячи из них — детские, – подытожила Алла Лигостаева.– Это говорит только об одном: театр любим и востребован зрителями.

Что касается премьеры, то авторы спектакля отметили слаженное сотрудничество всего коллектива театра.

– Процесс постановки был сложным и кропотливым, – рассказала музыкальный руководитель и супервайзер проекта Валерия Брейтбург. – Спектакль создавался по технологии блокинга, где все действия актеров разбиты на эпизоды, а те, в свою очередь, на мельчайшие моменты. Новые методы не исключают творческой составляющей, но четко указывают актеру, что он должен делать в определенный момент на сцене.

Композитор Ким Брейтбург определил свой мюзикл как театральный блокбастер, главная героиня которого — сильная, энергичная женщина с позитивным отношением к жизни.

– Одной из сложностей в работе было переложить содержание огромного романа для театрального спектакля в двух действиях, – поделился своими размышлениями автор музыкального полотна. – Карен Кавалерян прекрасно с этой задачей справился и сумел сочинить все диалоги пятистопным ямбом.

Режиссер-постановщик и балетмейстер Николай Андросов предложил даже создать бэкстейдж — фильм о том, как создавался спектакль, чтобы зрители увидели, каким напряженным и эмоциональным был этот процесс. Создатели мюзикла отметили выросший уровень профессионализма актеров оренбургского театра, их вокальное мастерство, умение добиваться нужного результата.

– Наши актеры умеют все, они — универсальные артисты, – убеждена Валерия Брейтбург.

Результат этой работы оренбуржцы увидели на сцене. Перед взором публики предстал туманный Альбион XVIII века именно таким, каким его запечатлели английские романисты. Зрители ощутили свежесть воздуха знаменитых английских парков, жар каминов, мрачность готических соборов и пугающую загадочность старинных замков. Все это с филигранным мастерством и доскональной точностью воспроизвели мастера художественно-декорационного, бутафорского, пошивочного цехов театра, изготовив сотни костюмов, тысячи предметов интерьера и аксессуаров.

Как отметила художник-постановщик спектакля Екатерина Крюкова, все было сделано с любовью, не отступая от требований по созданию костюмов времен викторианской эпохи, созвучной содержанию «Джейн Эйр».

Благодаря интригующему сюжету, впечатляющей музыке и отточенному вокальному мастерству артистов, оренбургский зритель имел возможность соприкоснуться с «ренессансом прекрасного и мистического», переживая за судьбы главных героев. Роль Джейн Эйр на премьере исполнила солистка оренбургской музкомедии Евгения Провоторова. Роль Эдварда Рочестера с успехом примерил на себя дипломант международного конкурса Сергей Гурьянов. Образ Адель удивительно ярко создала юная победительница народного кастинга Елизавета Мелехина.