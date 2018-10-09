В Оренбурге 8 октября на базе Оренбургского президентского кадетского училища состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».

На мероприятии присутствовали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, заместитель начальника военно-мемориального отдела управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Гойхман, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, исполняющий обязанности начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Дмитрий Соловьев.

Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова в своем выступлении отметила, что понятие защиты интересов Отечества является святым для сегодняшней молодежи.

— Пример тому – подвиг Героя России Александра Прохоренко, других наших земляков в военных операциях в Сирии, горячих точках и военных конфликтах. Благодарю вас за то, что вы помогаете достойно завершить боевой путь солдат Великой Отечественной войны.

Исполняющий обязанности начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Дмитрий Соловьев подчеркнул, что сохранение памяти о героическом прошлом нашей Родины и людях, отдавших за нее жизнь, – святой долг каждого. Он поблагодарил участников проекта за труд, неравнодушие и правильную гражданскую позицию.

— Ваша неустанная практическая работа служит великому делу выполнения нравственного долга перед воинами, павшими на полях сражений Великой Отечественной войны. Особенно ценно, что в ряды поисковиков вливается все больше молодежи, истинных патриотов Отечества.

В течение трех дней более 300 поисковиков из 14 регионов Приволжского федерального округа делились лучшими практиками своей деятельности. Для них были организованы методические занятия и семинары, конкурсные испытания и мастер-классы. Делегации показали свой интеллектуальный уровень и умения в военно-исторической и поисковой викторинах, тестировании на знание вооружения и амуниции времен Великой Отечественной войны, топографии и ориентировании на местности, оказании первой медицинской помощи. В завершающий день слета состоялись заседание круглого стола «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в тыловых регионах» и презентация книги «Эвакогоспитали в Оренбуржье». Кроме этого, члены поисковых отрядов продемонстрировали свое мастерство на «Тропе разведчика», в стрельбе из лука, прохождении «Веревочного парка» и других видах состязаний.

По результатам конкурсных испытаний 1 место занял поисковый отряд из Оренбургской области, 2 место досталось поисковикам Пензенской области и 3 место – у представителей Республики Татарстан.

Также в рамках слета награждены победители конкурса «Лучший военно-патриотический клуб»: 1 место и сертификат на 100 тысяч рублей достались Военно-патриотическому клубу «Сокол» Самарского государственного аэрокосмического университета (Самарская область), 2 место и сертификат на 60 тысяч рублей – Военно-патриотическому клубу имени Героя Советского Союза Г.Ш.Арасланова «Гефест» (Республика Башкортостан) и 3 место и сертификат на 40 тысяч рублей – Военно-патриотическому объединению «Вымпел» (Пензенская область).

Всем победителям и призерам слета поисковых отрядов вручены дипломы полномочного представителя Президента России в ПФО и ценные подарки.