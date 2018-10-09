В Орском онкологическом диспансере совершенствуется медицинская помощь пациентам восточного Оренбуржья

С открытием в октябре 2016 года радиологического корпуса Орского онкологического диспансера повысилась доступность современной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям восточного Оренбуржья.

Здесь проходят диагностические исследования и лучевое лечение пациенты из Орска, Медногорска, Кувандыка, Новотроицка, Гая, а также всех восточных районов региона.

С начала текущего года проведено более 9 тысяч сеансов дистанционной лучевой терапиина современном линейном ускорителе; более 1,5 тысячи лечебных сеансов (контактных и дистанционных) – на гамма-аппаратах;свыше 5 тыс. сеансов рентгенотерапии. Выполнено 1,4 тысячи исследований на магниторезонансном томографе и более 4 тысяч исследований на компьютерном томографе.

Как комментирует главный врач Орского онкологического диспансера Ринат Сайфутдинов, приближение качественной диагностики и высокотехнологичного лечения позволило снижать летальность. В учреждении представлены все обязательные направления работы с онкобольными – хирургические, химиотерапевтические, радиологические методы плюс диспансерное наблюдение. При этом такие компоненты, как радиология и химиотерапия интенсивно развиваются. В хирургии применяются новые методики, в частности, выполняются органосохраняющие операции. Появилось много современных, эффективных препаратов для проведения химиотерапии и таргетной терапии, на них выделены дополнительные средства.

Как уточняет начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава Ирина Алешина, в текущем году финансирование из фонда ОМС по профилю «онкология», в том числе, на лекарственную терапию, увеличено почти на 800 млн. рублей. Это на 65 процентов выше уровня предыдущего года.

Значимым событием станет открытие второй очереди Орского онкодиспансера – стационара на 180 коек. На закупку медицинского оборудования направлено 980 млн. рублей федеральных средств.