6 октября в Орском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Надежда» прошел субботник в рамках акции «Посади свое семейное дерево», в котором приняли участие сотрудники со своими семьями.

Акцию поддержали Имам-хатыб Орской соборной мечети Кадыр Тнаштыгулов, ириней, епископ Орский и Гайский Сергей Тафуня, председатель Совета ветеранов Орского регионального отделения Уральской ЖД Анатолий Новокщенов, депутат горсовета по округу № 24 г. Орска Светлана Наследова, индивидуальный предприниматель Гарик Мартиросян, генеральный директор ЗАО «Завод синтетического спирта» Олег Баклаженко.

В ходе данной акции высажено 100 саженцев пирамидальных тополей. По окончанию акции все присутствующие были приглашены к совместному чаепитию.

Директор Орского ДИПИ «Надежда» Оксана Логвиненко поблагодарила за помощь учреждению:

– Спасибо всем, кто принял участие в акции «Посади свое семейное дерево», – обратилась директор к участникам мероприятия. – Дерево – символ жизни, и каждый его сажающий прибавляет долголетие не только себе, но и своим близким. Вы сделали доброе дело, о котором долгие годы будет напоминать эта зеленая аллея.