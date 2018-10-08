Сбербанк предлагает льготные тарифы тем, кто торгует с Китаем

Сбербанк радикально снижает для бизнеса, ориентированного на Китай, тарифы на валютные счета и комиссию при обмене валют РФ и КНР. Новая акция Сбербанка «На языке бизнеса» запускается для тех бизнесменов, которые не являются клиентами банка.

Сбербанк ввел льготные тарифы для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся клиентами банка, ведущих или планирующих вести бизнес с Китаем, Гонконгом, Макао или Тайванем.

Новым клиентам, которые не имеют действующих валютных счетов в Сбербанке на дату начала акции «На языке бизнеса», при открытии валютного счета предлагаются следующие условия:

0,086 % — за валютный контроль;

0,086 % — за перевод средств;

конверсия — 8,6 копейки за обмен ₽/¥ и ¥/₽.

Льготный тариф действует в течение 6 месяцев со дня подключения.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Акция «На языке бизнеса» ориентирована именно на Китай, потому что именно Китай является ведущим партнером для российских бизнесменов — клиентов Сбербанка не только в области импорта, но и как потребитель их экспортных товаров. И мы надеемся на дальнейшее развитие нашей торговли, от которой выигрывают обе стороны».

Акция продлится до 29 декабря. Узнать ее подробности можно по ссылке.