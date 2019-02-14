Ну признайтесь, ведь хоть раз в жизни было такое и такое – праздник с «непонятным» поводом уже сегодня? Что делать с «мест нет, могу внести Вас в лист ожидания (но Вы сто сорок первый в списке)»? А бюджет на Tiffani еще пока не тянет. Ответ очевиден – сделать этот день лучшим в её жизни! Наступая на пятки самому ванильному празднику, ловите подборочку, которая не только позволит Вам выйти героем из этого дня, но и сэкономит добрую часть бюджета на совершенно бесполезные в её жизни вещи.

Быть её личным поэтом

И совсем не важно, умеете ли Вы писать стихи — в мире написано столько красивых строк и прочитать их, посвятив любимой женщине, гораздо романтичнее, чем подарить плюшевого медведя. В поисках нужного томика бежать в библиотеку (такое сейчас бывает?) или звонить друзьям можно, но лучше скачать приложение «МегаФон Книги» и выбрать одну из 100 000 книг. Быть в этот вечер её личным Маяковским, Блоком, Есениным или Асадовым – решать только Вам.

Только музыка. Только на двоих

Как на счёт самого романтичного утра без стереотипных букетов с курьером или кофе в постель? Тогда создайте только ваш плейлист из того, что вы привыкли слушать вместе. Музыка передает воспоминание: вот эта песня играла, когда впервые увидели её, а эта уже подыгрывала вам на первом свидании… Идея на миллион по цене двойного капучино – скачать приложение «Boom»/«Звук»/«Яндекс. Музыка» и подарить то, что ежедневно будет не только напоминать о приятном прошлом, но и пополняться настоящим.

Кинотеатр, только дома

Не самая гениальная идея, но кто бы не предпочел в феврале сменить новинку в кресле кинотеатра на просмотр романтичной подборки в вашей кровати? Звучит заманчиво и не надо бежать ко времени в кино. Выбирайте фильмы и смотрите их на «МегаФон. ТВ».

Одним словом, дарите не вещи – дарите эмоции, а 14 февраля – это всего лишь еще один день в году, когда фразу «Я люблю тебя» можно услышать ни один раз и не только словами. И, как показывает обзор, для этого не обязательно изобретать велосипед – достаточно передать свое настроение с помощью обыкновенных дел.

Бонус для тех, чье сердце пока никем не занято

По исследованию ВЦИОМА 51% россиян считает День Святого Валентина «душевным праздником, благодаря которому можно лишний раз порадовать своих любимых, признаться в своих чувствах». Среди любимых могут быть мамы, папы, сестры, братья и даже коты или собаки. Просто обнимите их и скажите эти простые слова. Ну и всё, что было написано выше, Вам тоже не чуждо, просто немного под другим ракурсом.