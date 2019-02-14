19 февраля в 17:00 в АртХаус Клубе областной библиотеки им. Н.К. Крупской (ул.Советская, 20) состоится показ и обсуждение фильма британского режиссера Джозефа Лоузи «Слуга» (16+), 1963 год.

Экранизация одноименного романа Робина Моэма. Потрясающая философско-психологическая драма. Гениальная игра одного из главных актеров Дирка Богарда. Награды: Золотой лев, Венецианский кинофестиваль; Премия BAFTA.

Приглашаются все, кто любит кино и готов дискутировать на непростые темы. Вход свободный.

Сюжет фильма «Слуга»

Тони (Джеймс Фокс), богатый молодой британец, нанимает Хьюго Барретта (Дирк Богард) в качестве слуги. Поначалу Барретт с легкостью принимается за новую работу, и у них с Тони возникают хорошие отношения, соответствующие их социальным ролям. Тем не менее эти отношения начинают меняться с появлением Сьюзан (Венди Крэйг), девушки Тони, которая относится к Барретту с подозрением и неприязнью. Барретт, в свою очередь, приводит в дом горничную — Веру (Сара Майлз), представляя её своей сестрой, однако вскоре выясняется, что она его любовница. В результате интриг и манипуляций Барретт и Вера меняются ролями с Тони и Сьюзан: Тони становится всё более рассеянным и зависимым от Барретта, а Сьюзан изгоняют из дома.