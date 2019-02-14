28 февраля в областном центре депутаты соберутся на очередное, тридцатое заседание Совета.

На этой неделе начали работу с внесенными проектами решений профильные депутатские комитеты. Большая часть документов связана с принятой недавно обновленной структурой администрации.

Депутатам предстоит рассмотреть Положения об управлении по общественным проектам, о Секретариате Главы города, об управлении по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации города и ряд других документов, связанных со структурными подразделениями администрации.

А вот изменения, которые вносятся в Положение об управлении строительства и дорожного хозяйства, касаются не только последних перемен в структуре администрации. В документе также учтены новые позиции 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации». Он расширяет круг полномочий органов местного самоуправления – в том числе, в части парковок. Речь идет о ведении реестра парковок на автомобильных дорогах общего пользования и мероприятиях по развитию парковочного пространства города.

В связи с этим у депутатов возникли вопросы о том, как впредь будет проводиться благоустройство дворов в рамках исполнения наказов горожан.

— Проект благоустройства двора всегда должен быть согласован с жителями. Они и определяют, в числе прочего, где должны быть в их дворе парковочные места. Если раньше депутат и представители управления ЖКХ проводили эти встречи и после составлялся единый проект, то теперь вопрос внутридворовых парковок нужно будет согласовывать с еще одним подразделением администрации? – уточнила председатель городского Совета на заседании комитета по муниципальному хозяйству.

Первый заместитель Главы города Сергей Чуфистов ответил, что в подобной ситуации депутатам по-прежнему предстоит работать с главным распорядителем бюджетных средств. Это может быть УЖКХ, администрация округа или управление строительства – в любом случае, пожелания жителей будут учтены, как и прежде.

— Это уже отработанная ситуация: распорядитель выделяет средства и идёт расширение парковочной зоны. Проблем здесь не будет, — подчеркнул первый заместитель Главы.

Добавим, что окончательные решения по этим и другим вопросам будут приняты 28 февраля на очередном заседании Оренбургского городского Совета.