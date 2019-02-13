14 февраля — День всех влюбленных, обязательно нужно провести со своей «второй половинкой». А поговорить (или просто подумать) о том, что такое настоящая любовь, поможет хорошее кино. Предлагаем небольшую подборку таких фильмов из каталога «МегаФон.ТВ» по стоимости от 99 рублей. Зрители онлайн-кинотеатра могут выбрать два варианта просмотра фильма: получив к нему доступ на 48 часов или навсегда. Выбирайте то, что удобнее!

«Жена путешественника во времени»

Семейные отношения строить легче, если появления близкого человека более или менее предсказуемы. Но у Генри редкое генетическое заболевание – синдромом перемещения во времени. С Клэр он познакомился, когда ей было шесть, а ему – тридцать шесть. Поженились они, когда ей было двадцать три, а ему – тридцать один… Их совместная жизнь – клубок случайностей, комичных и трагичных одновременно. megafon.tv

«Римские каникулы»

Как быть, если ты молодая принцесса, совершающая скучнейший официальный визит, а на самом деле хочешь по-настоящему увидеть Рим и погрузиться в пучину приключений? Правильно! Сбежать. Ведь вечный город просто создан для романтики, а встреча с очаровательным журналистом Джо Брэдли (Грегори Пек) способна изменить всю жизнь принцессы Анны, чью роль исполнила бесподобная Одри Хепберн. Невероятно красивый фильм, снятый 66 лет назад, абсолютно актуален и сейчас: ведь и Рим, и настоящая любовь – вечны. megafon.tv

«Угадай, кто?»

Бойфренды дочери очень интересуют Перси Джонса. Поэтому о новом парне отец наводит тщательные справки. Всё вроде в порядке: у Саймона прекрасная работа, отличные капиталовложения, многообещающее будущее. Вот только о цвете кожи ничего не говорилось. А речь идет уже не просто о встречах, а о свадьбе… megafon.tv

«Дыши ради нас»

У Робина – прекрасные манеры и великолепное чувство юмора, что с первого взгляда покоряет его избранницу Диану. Но в свадебном путешествии Робин тяжело заболевает. Теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь… megafon.tv

«Ноттинг Хилл»

Современная до сих пор, романтическая, добрая комедия, рассказывающая историю о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель… В главных ролях — Джулия Робертс и Хью Грант. megafon.tv

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