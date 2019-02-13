По результатам замеров пользователей приложения Speedtest в четвертом квартале 2018 года компания Ookla в очередной раз признала «МегаФон» оператором с самым быстрым мобильным интернетом в Оренбургской области*.

Выводы экспертов сделаны на основании почти 18 тысяч замеров скорости через приложение SpeedTest на мобильных устройствах пользователей всех операторов, проживающих на территории областного центра и всей Оренбургской области.

Средняя скорость загрузки данных в сети LTE «МегаФона» в Оренбурге составила почти 21 Мбит/с. В регионе средняя скорость составила — более 22 Мбит/с.

«Для нас важно, что результаты этой большой и целенаправленной работы получили независимую оценку со стороны международных экспертов и подтверждаются замерами пользователей, — отметил Денис Голиков, директор Оренбургского регионального отделения ПАО «МегаФон». — Ведь преимущество в скорости интернета является одним из главных приоритетов для оператора. И сегодня, благодаря развитию инфраструктуры, высокие скорости мобильного интернета доступны на территории, где проживает более 70% населения области».

В Оренбургской области «МегаФон» занимает значительную долю рынка мобильных телекоммуникаций. За 14 лет оператор построил сеть, обеспечивающую связью 90% территории региона и обслуживающую более 1,2 миллиона абонентов.

*Основано на анализе Speedtest Intelligence («Спидтест Интеллиджэнс») компании Ookla («Оокла») данных о средней скорости мобильного интернета в Оренбурге и Оренбургской области в период 1.10.2018 — 31.12.2018 на всех типах устройств. Торговые марки Ookla воспроизведены с разрешения правообладателя. Карта покрытия и другие подробности на www.megafon.ru