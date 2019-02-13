С 28 января 2019 года Почтой России введена комиссия за прием платежей по взносу на капитальный ремонт. Новый тариф применяется во всех отделениях почтовой связи почтамтов ОФПС Оренбургской области – филиала ФГУП «Почта России», сообщает пресс-служба Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области.

Оплатить взнос на капитальный ремонт без комиссии можно:

через пункты приема платежей:

  • АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
  • ОИКБ «Русь» (ООО),
  • ООО «Парус»,
  • ПАО «Сбербанк»,
  • ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
  • ООО «ТК СИСТЕМА» («Свободная касса»).

при помощи дистанционных сервисов партнеров:

  • АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
  • ОИКБ «Русь» (ООО)
  • ПАО «Сбербанк»,
  • Банк ВТБ,
  • АО «Газпромбанк»,
  • ПАО «Промсвязьбанк»,
  • ПАО «НИКО-БАНК».

В целях сохранения комфортного обслуживания  клиентов, в случае необходимости, дополнительно будет рассмотрен вопрос о расширении сети пунктов приема платежей.

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