С 28 января 2019 года Почтой России введена комиссия за прием платежей по взносу на капитальный ремонт. Новый тариф применяется во всех отделениях почтовой связи почтамтов ОФПС Оренбургской области – филиала ФГУП «Почта России», сообщает пресс-служба Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области.

Оплатить взнос на капитальный ремонт без комиссии можно:

через пункты приема платежей:

АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,

ОИКБ «Русь» (ООО),

ООО «Парус»,

ПАО «Сбербанк»,

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,

ООО «ТК СИСТЕМА» («Свободная касса»).

при помощи дистанционных сервисов партнеров:

АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,

ОИКБ «Русь» (ООО)

ПАО «Сбербанк»,

Банк ВТБ,

АО «Газпромбанк»,

ПАО «Промсвязьбанк»,

ПАО «НИКО-БАНК».

В целях сохранения комфортного обслуживания клиентов, в случае необходимости, дополнительно будет рассмотрен вопрос о расширении сети пунктов приема платежей.