С 28 января 2019 года Почтой России введена комиссия за прием платежей по взносу на капитальный ремонт. Новый тариф применяется во всех отделениях почтовой связи почтамтов ОФПС Оренбургской области – филиала ФГУП «Почта России», сообщает пресс-служба Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области.
Оплатить взнос на капитальный ремонт без комиссии можно:
через пункты приема платежей:
- АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
- ОИКБ «Русь» (ООО),
- ООО «Парус»,
- ПАО «Сбербанк»,
- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
- ООО «ТК СИСТЕМА» («Свободная касса»).
при помощи дистанционных сервисов партнеров:
- АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
- ОИКБ «Русь» (ООО)
- ПАО «Сбербанк»,
- Банк ВТБ,
- АО «Газпромбанк»,
- ПАО «Промсвязьбанк»,
- ПАО «НИКО-БАНК».
В целях сохранения комфортного обслуживания клиентов, в случае необходимости, дополнительно будет рассмотрен вопрос о расширении сети пунктов приема платежей.