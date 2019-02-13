За непредставление запрашиваемой информации в срок индивидуальный предприниматель заплатит штраф.

Оренбургское УФАС рассмотрело материалы по ч. 6 ст. 19.8 КоАП РФ (непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством о рекламе) в отношении индивидуального предпринимателя.

Ранее, территориальным органом было возбуждено дело в отношении индивидуального предпринимателя по признакам нарушения Закона о рекламе, содержащихся в распространении по адресу: г. Оренбург, пр. Автоматики, д.30/1 информации «Лучшие цены на летние шины» посредством наружной конструкции. У индивидуального предпринимателя были запрошены документы и письменные пояснения по существу рассматриваемого дела, однако в антимонопольный орган запрашиваемые документы не поступили.

По итогам рассмотрения дела Оренбургское УФАС России за непредставление запрашиваемых сведений назначило штраф в размере 5 тыс. руб.