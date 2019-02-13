Напомним, 11 октября 2018 публиковалась информация о возбуждении Оренбургским УФАС России дела в связи с поступившим обращением гражданина о распространении листовок в подъезде одного из жилых домов с рекламой алкогольной продукции, в отношении ООО «Альфа Оренбург» и ООО «Бета-Оренбург» по признакам нарушения Закона о рекламе.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 21 Закона о рекламе, реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

По результатам проверки установлено, что в магазинах «Красное и Белое» установлена акционная стоимость пива на ряд сортов. Вместе с тем, один на них содержит 5,3% этилового спирта, следовательно, его реклама должна осуществляться исключительно в стационарных торговых объектах, как того требует Закон о рекламе.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ООО «Альфа Оренбург» и ООО «Бета-Оренбург» признаны виновными в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе) с назначением штрафа в размере 100 тыс. руб. каждому из них.