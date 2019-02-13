С 22 по 24 февраля в Оренбуржье пройдет XXXII Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Именитые коллективы приготовили свои лучшие программы в жанрах народно-хорового, танцевального и инструментального творчества.

Оренбуржцы будут аплодировать Государственному ансамблю Российского казачества «Казачий курень» (Волгоград); Государственному Волжскому русскому народному хору им. П. Милославова (Самара);Оренбургскому государственному академическому русскому народному хору, детскому ансамблю песни и танца «Зернышко» и детской студии народного искусства «Забава» (Оренбург), фольклорно – этнографическому ансамблю «Перегода» (Оренбург); солистке детской музыкальной школы Оренбургского государственного института искусств им. Л. и. М. Ростроповичей Меланье Грызовой; ученице детской школы искусств № 2 Оренбурга Полине Ярцевой; фольклорному ансамблю казачьей песни «Ручеек» Центра творческого развития Соль-Илецкого городского округа (село Григорьевка).

В Орском драматическом театре им. А.С. Пушкина пройдет сольный концерт Оренбургского государственного академического русского народного хора (худ.рук. народный артист РФ Владимир Позднеев).

Программа фестиваля«Оренбургский пуховый платок»

22 февраля

19:00 Открытие XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Концерт Оренбургского государственного академического русского народного хора (худ.рук. народный артист РФ Владимир Позднеев) – Концертный зал Оренбургской областной филармонии (Оренбург, ул. Маршала Жукова, 34). (0+)

23 февраля

18:00 Концерт Оренбургского государственного академического русского народного хора (худ.рук. народный артист РФ Владимир Позднеев) – Орский драматический театр им. А.С. Пушкина . (0+)

19:00 Государственный ансамбль Российского казачества «Казачий курень» (Волгоград) (худ. рук. Юрий Голоднюк) – Концертный зал Оренбургской областной филармонии (Оренбург, ул. Маршала Жукова, 34). (0+)

24 февраля

13:00 Детский ансамбль песни и танца «Зернышко» (художественный руководитель — заслуженная артистка России Галина Еремина), детская студия народного искусства «Забава» (Оренбург), фольклорно – этнографический ансамбль «Перегода» (Оренбург); солистка детской музыкальной школы Оренбургского государственного института искусств им. Л. и. М. Ростроповичей Меланья Грызова; ученица детской школы искусств № 2 Оренбурга Полина Ярцева; Фольклорный ансамбль казачьей песни «Ручеек» Центра творческого развития Соль-Илецкого городского округа (село Григорьевка) – Концертный зал Оренбургской областной филармонии (Оренбург, ул. Маршала Жукова, 34). (0+)

17:00 Закрытие XXXII Всероссийского фестиваля профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова (Самара) – Концертный зал Оренбургской областной филармонии (Оренбург, ул. Маршала Жукова, 34).. (0+)