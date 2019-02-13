С развитием интернета появились и новые профессии людей, научившихся зарабатывать на этом.

Так бывшее когда-то жаргонным слово «блогер», то есть пользователь интернета, ведущий собственную страницу и заполняющий её текстами, фотоснимками, звуковыми записями и видеоматериалами, стало обозначать совершенно конкретную профессию. Не секрет, что блогеры, первоначально просто самовыражавшиеся на своих страницах, постепенно стали получать доходы от рекламы.

Некоторые блогеры считают, что они не должны платить налоги либо даже не задумываются об этом. По законодательству России любые доходы облагаются налогом и заработок в интернете – не исключение.

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области в рамках проведения декларационной кампании 2019 года, основываясь на требованиях закона, напоминает, что каждое физическое лицо должно уплачивать установленные налоги и сборы. Обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков, в том числе на блогеров, получающих доходы от своей деятельности в сети Интернет.

На основании статьи 209 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения доходов физических лиц является доход, полученный налогоплательщиком. Доходы, полученные блогерами, также подлежат налогообложению как доходы физических лиц.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется самостоятельно исходя из суммы доходов, полученных за отчетный год.

Следует отметить, что при систематическом получении дохода от реализации товаров, работ, услуг или от использования имущества физическое лицо обязано зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и платить налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения.

В налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля 2019 года необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ лично либо через доверенное лицо на основании нотариально заверенной доверенности на бумажном носителе, отправить по почте с описью вложения, с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (nalog.ru) и единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) с исчисленной суммой налога на доходы физических лиц, которая уплачивается не позднее 15 июля 2019 года.