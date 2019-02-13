В МРЭО ГИБДД для замены водительского удостоверения с истекшим сроком действия обратился 30-летний житель г.Оренбурга, который предъявил медицинское заключение, содержащее признаки подделки.

В ходе выяснения обстоятельств полицейскими установлено, что на протяжении 10 лет мужчина не управлял транспортным средством, так как отбывал наказание в местах лишения свободы за хранение наркотических средств. Также он состоял на учете в наркологическом диспансере.

Мужчина планировал устроиться на работу, для принятия на которую требовалось наличие водительского удостоверения. Заведомо зная, что он не сможет получить необходимое заключение от врача-нарколога, заказал в Интернете поддельный документ. Стоимость покупки составила 20 тысяч рублей.

Согласно результату экспертизы, подпись врача и печати медицинского учреждения на поддельном документе не соответствуют заявленному образцу.

— В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — сообщила старший дознаватель отдела полиции №5 МУ МВД России «Оренбургское» Татьяна Рязанова. — Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.