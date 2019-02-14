Житель Первомайского района осужден за убийство односельчанина и угрозу убийства его отца.

Житель поселка Первомайский в сентябре 2018 года в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртных напитков зарезал мужчину, с которым познакомился накануне. Незадолго до этих событий молодой человек угрожал убийством отцу потерпевшего, приставив к его горлу тот же нож и нанеся им телесные повреждения.

Накануне первомайский районный суд вынес приговор по уголовным делам в отношении жителя поселка Первомайский. Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в совершении уголовно наказуемых деяний, суд в соответствии с позицией государственного обвинителя приговорил убийцу к наказанию в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.