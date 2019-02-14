Сегодня на аппаратном совещании обсудили итоги работы с обращениями граждан в 2018 году. По мнению Главы города Дмитрия Кулагина, работа с обращениями граждан в администрации города организована, но контакт с оренбуржцами должен быть ближе.

— У жителей города есть возможность прийти на прямой разговор с должностными лицами, записавшись на личный прием. Однако нужно стремиться к тому, чтобы возможностей задать вопрос и получить квалифицированный ответ у горожан было больше. Достичь этого можно количественным увеличением приемов, в том числе и проведением комплексных выездных приемов в различные микрорайоны города и в населенные пункты, входящие в состав муниципального образования «города Оренбург», — отметил Дмитрий Владимирович. — Необходимо расширять технические возможности, в том числе и через интернет-приемные. Граждане должны получать квалифицированную помощь и четкие разъяснения по любому вопросу. Конечно, решение не всех вопросов в компетенции муниципалитета, есть вопросы, которые требуют решения на уровне субъекта, федерации. Но то, что находится в сфере компетенции городской власти, должно решаться неукоснительно, — подчеркнул Дмитрий Кулагин. — Контроль за сроками и качеством подготовки ответов на обращения граждан должен быть усилен.

Всего за 2018 год в отдел документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления по общественным связям и организации деятельности администрации Оренбурга поступило 12 449 обращений. По источникам поступления обращения граждан распределились следующим образом: письма граждан — 22,7%, личный прием — 3,02%, электронная приемная Официального Интернет-портала города Оренбурга — 17,3%, муниципальная приемная — 55,9%, выездные приемы – 0,9%.

В числе проблем, волнующих оренбуржцев, — работа общественного транспорта, ремонт и содержание дорог, дворовых территорий, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, работа управляющих компаний и обслуживающих организаций, вопросы по оплате за жилищно-коммунальные услуги.