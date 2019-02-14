В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 46-летнего мужчины. Оренбуржец сообщил, что неизвестный ввел его в заблуждение и уговорил совершить денежные переводы на общую сумму 54600 рублей.

Следователем было установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, представился следователем следственного комитета г.Москва. Он сообщил, что мужчине положена денежная компенсация в размере 1 млн рублей за вред нанесенный приемом приобретенных им ранее биологически активных добавок. Мошенник сообщил, что на данный момент в производстве находится уголовное дело, в рамках которого у виновных лиц можно истребовать денежные средства и передать их потерпевшему. Сначала, лже-следователь попросил мужчину написать и по электронной почте прислать заявление, а затем сказал, что нужно оплатить канцелярские расходы и госпошлину. Злоумышленник постоянно торопил оренбуржца, заявляя, что если он в ближайшее время не перечислит деньги на указанный счет, то его оштрафуют. Оренбуржец совершил перевод на сумму 54600 рублей, но звонки с требованием очередных переводов продолжили поступать, тогда потерпевший обратился в следственный комитет, где ему сообщили, что следователь, по фамилии, которую потерпевшему назвал мошенник, никогда не работал в следственном комитете. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.