С февраля по октябрь в Оренбуржье пройдёт традиционный фестиваль любительских театров «Огни рампы». К участию приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители от трех лет и старше. Конкурсная программа, состоящая из шести номинаций: драматический театр, театры кукол и мод, театр малых форм и цирковое направление, проводится в три этапа. Лучшие коллективы, прошедшие отбор, представят свои постановки на 6 зональных площадках Оренбургской области. Программа заключительного этапа предполагает конкурсный показ творческих работ, круглый стол с членами жюри и торжественную церемонию награждения.

Фестиваль любительских театров «Огни рампы» проходит раз в два года на протяжении 12 лет. В прошлом сезоне в нем приняло участие около ста самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей общей численностью 400 человек.

В Оренбургской области более тысячи любительских коллективов театрального жанра работает в учреждениях культуры и досуга, 58 — носят звание «Народный самодеятельный коллектив». 13,5 тысяч оренбуржцев посещают театральные кружки и студии.

Организатором выступает Региональный центр развития культуры при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.