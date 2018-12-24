В минувшие выходные волейбольная команда «Нефтяник» проводила домашние матчи в рамках десятого тура высшей лиги «А» чемпионата России. Оренбургские волейболисты встречались с командой «Академия-Казань».

В двух матчевом противостоянии оренбуржцы оформили победный дубль — 3:0, 3:0.

Нефтяник (Оренбург) : Академия-Казань (Казань) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:22), 3:0 (25:21, 25:21, 25:19)

«Нефтяник» увеличивает свою серию побед до шести матчей и закрывает год на мажорной ноте, уверенно занимая вторую строчку в турнирной таблице высшей лиги «А».

Владимир Викулов, главный тренер ВК «Нефтяник» (Оренбург): Удалось добиться двух сухих побед, результатом доволен. Спасибо ребятам, провели собранно оба матча и на хорошей ноте закрыли год. Хотелось бы пожелать всем, чтобы 2019 год был наполнен яркими красками, приятными впечатлениями и радостными событиями! Счастья и тепла!