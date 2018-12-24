В компании «Металлоинвест» подведены итоги VII корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности.

В финал конкурса вышли 12 рацпредложений: 7 от Уральской Стали, по 2 от Лебединского ГОКа и ОЭМК и одно от Михайловского ГОКа. Суммарная ежегодная экономия в результате внедрения этих идей оценивается в 147 млн рублей.

Финалисты получат премии от Компании: 150 тыс. рублей за первое место, 100 тыс. рублей – за второе, 50 тыс. рублей – за третье и 10 тыс. рублей – за идею, не вошедшую в тройку лидеров. Помимо премий, через 15 месяцев с момента внедрения рацпредложений, авторам будет выплачено разовое вознаграждение в размере 10% от полученного за год экономического эффекта.

Победителем от Уральской Стали признана группа инженеров: Николай Майстренко, Александр Фукс и Вячеслав Борисов. Они предложили способ снижения расхода природного газа на сушку шламов в аглоцехе. Ожидаемая экономия от внедрения идеи – 1,3 млн рублей в год.

Второе место досталось рационализаторам Юрию Суханову и Ольге Седневой за предложение по изменению конструкции фильтров, призванное сократить расход воды на ТЭЦ. Планируемый экономический эффект от нововведения – более 1 млн рублей в год.

Третье место заняли Сергей Дьяков, Дмитрий Николаев и Анатолий Семенков с разработкой, которая позволит сократить сроки ремонтов турбогенераторов и уменьшить время простоя при аварии. Это позволит предприятию экономить более 2,8 млн рублей в год.

Высокую оценку экспертов получили, но не вошли в тройку победителей: проект по изменению системы водоснабжения насосной станции Максима Нихаева, разработка по изменению схемы газификации жидкого азота Алексея Курзина, Владимира Якушева и Виталия Ткача, идея автоматизации системы подготовки горячей воды Виталия Бабича и нововведение по увеличению температуры пара на паропроводе ТЭЦ Сергея Чурилова, Виктории Смирновой и Виктора Седнева. Суммарная ежегодная экономия от этих проектов может составить 14,5 млн рублей.

Победителями от ОЭМК признана группа специалистов электросталеплавильного цеха и технического управления. Они предложили изменить технологию подготовки промежуточных ковшей МНЛЗ №1-4 с рабочей футеровкой из штучных огнеупорных изделий в футеровочном отделении. Экономический эффект от реализации проекта в первый год эксплуатации составит более 1,4 млн рублей.

Второе место заняли рационализаторы энергоцеха №1 ОЭМК Андрей Клейменов и Наталья Филатова. Их предложение направлено на повышение эффективности работы компрессорной станции путем внедрения системы увлажнения воздуха на входе в компрессор в теплый период года. Ежегодная экономия энергоресурсов в ходе реализации данного проекта составит порядка 1 млн рублей.

Победителем от Лебединского ГОКа признан Юрий Агеев, ведущий специалист энергоцентра. Он предложил метод быстрого восстановления технологического процесса фабрики окомкования, остановленного из-за повреждения электрооборудования. Для этого нужно шунтировать вышедший из строя токоограничивающий реактор и включить в работу два оставшихся по временной схеме. Нововведение позволит сэкономить 45,8 млн рублей.

Второе место от Лебединского ГОКа завоевала идея по реконструкции схемы электроснабжения подстанции Юрия Карпова, ведущего специалиста энергоцентра. «Обеспечивать наши подстанции №138 и №135 вполне возможно от подстанции 330 кВ «Лебеди», которая запитана от сетей федеральной сетевой компании, – убеждён рационализатор. – Воплощение моего предложения позволит повысить надёжность электроснабжения и снизить затраты на оплату электроэнергии». Внедрение рацпредложения позволит предприятию ежегодно экономить около 78 млн рублей.

Победителем от Михайловского ГОКа стала проектная команда технологического комплекса обжиговой машины №3 (ОМ-3) – Сергей Покаленко, Евгений Демьяненко и Ренат Теркулов. Они предложили модернизировать насосную станцию оборотного водоснабжения, которая обеспечивает охлаждение ОМ-3. Новшество уже внедрено. Экономический эффект ожидается на уровне 1,4 млн рублей в год.

Конкурс рацпредложений в области энергосбережения и энергоэффективности является важным звеном «Фабрики идей» Металлоинвеста и проводится на предприятиях Компании с 2011 года. Реализация идей сотрудников позволяет предприятиям Компании получать существенный экономический эффект и сокращать нагрузку на окружающую среду. За время проведения конкурса поступило свыше 120 идей, 98 из них признаны рационализаторскими. 57 уже внедрены на производстве. До 2021 года запланировано внедрение еще 35-ти.