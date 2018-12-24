С 24 по 28 декабря оренбуржцев приглашают на открытие новогодних елок.
24 декабря
17.00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Терешковой, 241.
18.00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Терешковой, 263/4.
18.00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Салмышская, 3.
18.00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Автомобилистов, 2/1.
18.30 — Открытие главной новогодней елки Промышленного района в парке им. Цвиллинга ДЮСШ «Сармат». Фейерверк, в парке им. Цвиллинга, ул. Культурная, 1.
19.00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Липовая, 21/1, 21/3, 21/5.
18.00 — Открытие новогодней елки Ленинского района «У новогодней ёлки».
Ул. Транспортная, 16/3.
25 декабря
12.00 — Открытие городской детской елки в парке «Тополя» (ул. Постникова, 30).
26 декабря
18.30 — Открытие новогодней елки Южного округа в сквере им. Ю.А. Гагарина.
27 декабря
19.00 — Открытие главной городской елки в сквере у Дома Советов.
28 декабря
19.00 — Открытие главной новогодней елки Северного округа в парке им. 50-летия СССР.