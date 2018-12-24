26 декабря во всех субъектах РФ пройдет всероссийская акция «Узнай о своих долгах».

В преддверии новогодних праздников судебные приставы напомнят гражданам о необходимости своевременно оплачивать свои долги и о способах получения информации о наличии исполнительных производств.

В рамках акции во всех торговых центра города Оренбурга, Орска и Бузулука, в аэропорту города Оренбурга, посетители, обратившиеся к судебным приставам, смогут узнать об имеющихся задолженностях, а также получить консультативную помощь, в пределах компетенции Службы. Кроме того, мероприятие пройдет с участием налоговиков.

УФССП России по Оренбургской области напоминает, что своевременная неуплата задолженности является основание для вынесения постановления об ограничении права выезда за пределы РФ.

Для сведения: в настоящее время, у судебных приставов Оренбургской области на исполнении находится свыше 336 тысяч исполнительных производств и действует более 32 тысяч постановлений об ограничении на право выезда за пределы РФ.