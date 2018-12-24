Между детьми состоялось творческое соревнование «В гостях у сказки» на самый красивый новогодний кабинет. В нём приняли участие учащиеся с 1 по 11-й классы. Конкурс проходил на призы депутата городского Совета Игоря Шепеля.

В течение нескольких дней школьники украшали свои классы: придумывали дизайн, готовили поделки, рисовали на окнах целые зимние картины, а потом проводили презентации своих творений. Благодаря детской фантазии скучные кабинеты «оделись» в яркие праздничные наряды. Авторов лучших работ выбрало жюри. Оценил старания ребят и заместитель председателя городского Совета, депутат по 11 избирательному округу Игорь Шепель. На торжественной церемонии подведения итогов он поблагодарил всех участников конкурса и вручил награды победителям.

— Все классы оформлены оригинально, неповторимо и интересно! Каждая команда творчески подошла к выполнению заданий, проявила выдумку и старание. Отдельная благодарность педагогам и родителям, организовавшим работу детей! — сказал Игорь Шепель. — В этом году мы впервые провели такое предновогоднее мероприятие, но я уверен, что отныне этот конкурс станет доброй традицией в школе. Поэтому, если сегодня ваш класс не занял призовое место, значит, всё еще впереди! Поздравляю призёров с наградами и всех присутствующих — с наступающими праздниками. Здоровья, счастья, благополучия и удачи вам в новом году!

За самые нарядные, создающие новогоднее настроение классы школьники получили дипломы и подарки.

Главный приз – принтер — Игорь Шепель вручил обладателям гран-при конкурса — ученикам 10 «А» класса.

По словам директора школы Елены Сериковой, конкурс «В гостях у сказки» объединил детей, педагогов, родителей.

— Ребята с большим интересом включились в украшение своих кабинетов: участвовали все 19 классов нашей школы! Мы благодарны Игорю Шепелю за поддержку, которая заключается не только в проведении подобных мероприятий. В рамках исполнения наказов избирателей депутат помогает школе в решении многих важных вопросов, в том числе по благоустройству территории. От коллектива, педагогов и родителей огромное спасибо Игорю Викторовичу! — сказала Елена Серикова.

Новый год – это время подарков и сюрпризов. В преддверии праздника не остались без внимания дети из многодетных семей, обучающиеся в школе №25. Игорь Шепель вместе с руководителем местного отделения партии «Единая Россия» Центрального района Ириной Тарасовой вручил им бесплатные билеты на новогоднее представление. Кроме этого, 80 подарков от депутата получат учащиеся школы, нуждающиеся в особой заботе и внимании.