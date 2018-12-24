За три года работы Орская солнечная станция имени Александра Влазнева выработала 128 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Такого количества энергии хватит, чтобы посмотреть 1,152 миллиарда серий мыльных опер, приготовить 256 миллионов блюд, испечь 128 миллионов пирогов, а также 35,584 миллиарда раз зарядить мобильный телефон. А чтобы произвести такой объем электроэнергии традиционными станциями – нужно сжечь 35,6 тысячи тонн топлива.

Пиковые периоды приходятся на май-июль, когда выработка солнечной станции достигает максимальных значений.

Напомним, 21 декабря 2015 года первая очередь станции мощностью 25 мегаватт была торжественно введена в эксплуатацию. Мероприятие прошло в формате телемоста с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В августе 2017 года пущены две очереди расширения, увеличившие мощность гелиостанции до 40 мегаватт.

После увеличения мощности выработка чистой энергии составляет около 55 миллионов киловатт-часов в год, что покрывает потребление электроэнергии Медногорска и Новоорского района.