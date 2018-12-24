За разработку технологий производства новых видов колбас студентам и преподавателю Оренбургского госуниверситета вручили две медали престижного федерального конкурса «За производство высококачественной пищевой продукции».

Он прошел в середине октября в Москве в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2018». Среди представителей Оренбуржья, взявших Гран-при выставки, свои проекты презентовал и Оренбургский государственный университет. Заслуженные награды из рук губернатора области Юрия Берга 20 декабря на торжественном вечере в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности получила заведующая кафедрой биотехнологии животного сырья и аквакультуры ОГУ Елена Мирошникова. Юрий Александрович вручил диплом министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и медали: золотую – за сырокопченую колбасу «Салями-супер» и бронзовую – за полукопченую колбасу «К завтраку студента».

Успешные проекты были разработаны студентками кафедры биотехнологии животного сырья и аквакультуры ОГУ Верой Волошиной и Надеждой Тищенко под руководством старшего преподавателя Михаила Романко. Михаил Дмитриевич отметил, что при невысокой себестоимости в рецептуре колбас отсутствуют химические добавки, что как нельзя лучше сказывается на вкусе и качестве продукта. Промышленники региона высоко оценили технологии студентов ОГУ: колбасу «Салями-супер» можно найти на прилавках под маркой Новотроицкого мясокомбината, а колбаса «К завтраку студента» в небольших объемах также выпускается несколькими предприятиями региона.

– Это далеко не первые награды за проекты наших студентов, — поделилась Елена Петровна. – Эти же колбасы были признаны лучшими на Межрегиональной выставке-ярмарке «Меновой двор». В прошлом году другие разработки факультета прикладной биотехнологии и инженерии были удостоены медалей престижных конкурсов. Приятно, что Оренбургский государственный университет не просто может достойно представлять свои проекты в области пищевой промышленности наравне с ведущими производствами региона, но и получает их признание на федеральном уровне.