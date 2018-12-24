Подведены итоги Чемпионата города Оренбурга по настольному теннису

В Оренбурге в Центре настольного тенниса России завершился чемпионат города по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 80 теннисистов города Оренбурга.

Результаты чемпионата:

Личный зачет (мужчины):

I место — Алчимбаев Руслан;

II место — Березин Илья;

III место — Миронов Андрей.

Личный зачет (женщины):

I место — Чернорай Дарья;

II место — Данилова Василиса;

III место — Валова Ксения.

Парный разряд (женщины):

I место: Чернорай Дарья — Мавлютова Руфина;

II место: Максимова Екатерина — Валова Ксения;

III место: Данилова Василиса — Ильина Анастасия.

Парный разряд (мужчины):

I место: Березин Илья – Алчимбаев Руслан;

II место: Витун Антон – Ахметов Евгений;

III место: Миронов Андрей – Банников Владислав.

Смешанный парный разряд:

I место: Березин Илья – Чернорай Дарья;

II место: Алчимбаев Руслан – Мавлютова Руфина;

III место: Миронов Андрей — Валова Ксения.

Победители и призеры соревнований награждены памятными дипломами и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.