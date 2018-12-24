Подведены итоги Чемпионата города Оренбурга по настольному теннису

В Оренбурге в Центре настольного тенниса России завершился чемпионат города по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 80 теннисистов города Оренбурга.
Результаты чемпионата:
Личный зачет (мужчины):
I место — Алчимбаев Руслан;
II место — Березин Илья;
III место — Миронов Андрей.
Личный зачет (женщины):
I место — Чернорай Дарья;
II место — Данилова Василиса;
III место — Валова Ксения.
Парный разряд (женщины):
I место: Чернорай Дарья — Мавлютова Руфина;
II место: Максимова Екатерина — Валова Ксения;
III место: Данилова Василиса — Ильина Анастасия.
Парный разряд (мужчины):
I место: Березин Илья – Алчимбаев Руслан;
II место: Витун Антон – Ахметов Евгений;
III место: Миронов Андрей – Банников Владислав.
Смешанный парный разряд:
I место: Березин Илья – Чернорай Дарья;
II место: Алчимбаев Руслан – Мавлютова Руфина;
III место: Миронов Андрей — Валова Ксения.
Победители и призеры соревнований награждены памятными дипломами и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.