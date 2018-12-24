5 января 2019 года в конгресс-холле «Армада» откроется первая в истории России «АГРОЕЛКА» (0+). Социально ответственные сельхозпроизводители Оренбуржья, крупнейшего аграрного края страны, организовали ее для маленьких сельских жителей.

Все дети хотят новогоднего чуда. Но сельские ребята, особенно те, которые живут в отдаленных районах области, зачастую просто физически не могут попасть на красочный детский утренник. У кого-то нет для этого средств, кто-то не имеет транспорта. Руководство нескольких аграрных компаний совместно с Министерством образования Оренбургской области решили подарить таким детям возможность бесплатно побывать на открытии АГРОЕЛКИ – 2019. Эту инициативу поддержало региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Уверены, что данное мероприятие станет важным фактором повышения престижа сельского хозяйства, привьет юным сельчанам уважение и любовь к родному краю, к труду на его благо.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть подчеркнуть, что «АГРОЕЛКА» проводится впервые и не имеет аналогов в России. На праздник планируется пригласить 600 детей из сел Оренбургской области.