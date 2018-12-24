«Новогодняя ярмарка 2018» в Оренбурге удалась!

В минувшее воскресенье на площадке перед домом № 31 на ул. Советской прошла предпраздничная новогодняя выставка-ярмарка товаропроизводителей и предпринимателей.

Более 70 участников ярмарки представили свою лучшую продукцию: мясо птицы, колбасные изделия, овощи, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочную продукцию. Также на ярмарке оренбуржцы смогли приобрести оренбургские пуховые платки, валенки, изделия местных умельцев и новогодние украшения.

Ну а какой Новый год без подарков? Местные товаропроизводители позаботились и об этом. Жителям областного центра и гостям города в широком ассортименте были предложены сладкие подарки и сувенирная продукция.

С наступающим Новым годом всех присутствующих поздравили Дед Мороз и Снегурочка, выступили лучшие творческие коллективы города Оренбурга.