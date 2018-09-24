23 сентября завершился первый предварительный этап Кубка России, проходивший в Стерлитамаке.

Уже в первых двух играх «Нефтянику» удавалось демонстрировать отличную игру, лишь немного уступая соперникам из Суперлиги на тай-брейках. Постепенно, от игры к игре, оренбургская команда разогналась, и как итог на финише первого предварительного этапа выдала серию из трех побед подряд. Поверженными оказались – «Динамо» (Челябинск), «Тархан» (Стерлитамак) и вишенкой, на торте успешного предварительного этапа стала победа над командой «Зенит-Казань», которая является на протяжении последних лет чемпионом России, а так же победителем Лиги чемпионом.

«Нефтяник» (Оренбург) : «Зенит-Казань» (Казань) — 3:2 (25:23, 25:22, 18:25, 18:25, 15:13)

По итогам первого предварительного этапа Кубка России «Нефтяник» занимает вторую строчку в турнирной таблице зоны 1.

Сегодня команда вернется в Оренбург, а уже во вторник начнет готовиться ко второму предварительному этапу Кубка России, который стартует 2 октября в Казане.

В первой игре второго этапа «Нефтянику» предстоит встретиться с новокуйбышевской «Новой».