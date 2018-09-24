28 сентября на базе новотроицкого филиала МИСиС в рамках Школы предпринимательства состоится семинар «Инструменты успешного бизнеса». На бесплатное обучающее занятие приглашаются действующие предприниматели и желающие начать свое дело.

Семинар организован в рамках Школы предпринимательства — совместной программы Компании «Металлоинвест», Правительства Оренбургской области, администрации Новотроицка и НФ НИТУ «МИСиС».

На семинаре будут представлены результативные методы развития бизнеса, рекомендации, как сделать предпринимательство успешным и эффективным, как найти поддержку. В неформальной дружеской обстановке участники тренинга обсудят актуальные вопросы ведения бизнеса, реальные истории успеха о создании бизнеса с нуля.

Своими секретами успеха поделится «Лучший социальный предприниматель» 2012, 2016 и 2017 гг., финалист национальной предпринимательской премии «Бизнес — Успех 2017», генеральный директор ООО «Мастерская «Ковчег» Ольга Пискунова. Бизнес-эксперт проходила обучение в Бизнес-школе Открытого университета Великобритании, является выпускницей лидерского проекта Правительства РФ «Школа Молодого Предпринимателя», а также I Акселерационной программы Фонда поддержки социальных проектов – 2018.

В рамках мероприятия желающие смогут узнать подробности о работе Школы предпринимательства. Акселерационная программа обучения второй год работает на регулярной основе в коворкинге новотроицкого филиала МИСиС. Основная задача Школы – сформировать пространство возможностей для жителей Восточного Оренбуржья в реализации предпринимательской инициативы. За время существования Школы ее участниками стали порядка ста человек, более двадцати из них разработали полноценные бизнес-проекты, часть которых уже успешно реализуется. Обучение – бесплатное.

! Семинар пройдет с 10.00 до 15.00. Чтобы принять участие в семинаре и/или пройти обучение в Школе предпринимательства, нужно зарегистрироваться онлайн:nf.misis.ru или обратиться по адресу: ул. Фрунзе, 8 (Новотроицкий филиал МИСиС). Контакты для получения справочной информации: 8 (961) 907-59 09. еmail: shb_nov@misis.ru