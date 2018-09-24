22 сентября в Саранске состоялось закрытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья». Проекты реализуются под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО и впервые прошли совместно в одном регионе – Республике Мордовия.

В церемонии закрытия приняли участие помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, глава Республики Мордовия Владимир Волков, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Оренбургскую область в конкурсе «Успешная семья Приволжья» представляла многодетная семья Селетковых из г.Орска. У Владислава и Светланы 10 детей: 4 сына и 6 дочек. Младшей всего 2 года. Старшая, Виктория, вышла замуж и упорхнула из родительского гнезда, она и сама уже мама двух чудных крошек. Из повзрослевших сыновей и дочерей родители стараются не делать нянек для младших, тем более и времени на это практически нет – в семье Селетковых все заняты, у каждого свое увлечение.

Многодетная семья Селетковых на протяжении многих лет является прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Орска.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил помощник полпреда Владимир Колчин: «Сегодня мы подводим итоги уникального события – впервые в Приволжском федеральном округе на одной площадке проведены фестиваль «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурс «Успешная семья Приволжья».

Совместное проведение этих знаковых мероприятий позволяет подвести итоги деятельности по поддержке воспитанников детских домов, организованной в регионах округа. Благодаря этой работе тысячи мальчишек и девчонок получили хорошие навыки и развили свои способности, нашли новые семьи. Примером для них являются участники конкурса «Успешная семья Приволжья». Впервые в нем участвуют семьи, ставшие родным домом для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Дорогие ребята, участники фестиваля! Вы принимали участие в разных конкурсных программах: концерте «Звездный Час», Спартакиаде «Спортивный Олимп Поволжья», выставке прикладного творчества «МастерОК» и интеллектуально-развивающей игре «Ума Палата». Навыки и опыт, которые вы получили, помогут вам занять достойное место в обществе, выбрать свой жизненный путь, определить будущую профессию.

Уважаемые участники конкурса «Успешная семья Приволжья»! Вы выполняете важную роль в нашем обществе, являетесь социальным ориентиром для молодежи, служите примером семейного благополучия. Благодарю вас за ваши милосердие, неравнодушие и активную жизненную позицию».

С праздником гостей и участников фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Церемония награждения участников масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» началась с чествования победителей и призеров игры «Ума Палата», в которой интеллектуалы Приволжского федерального округа раскрывали уровень своих знаний и боролись за звание самых эрудированных. Победителем игры «Ума Палата» стала команда из Республики Удмуртия, второе место досталось ребятам из Кировской области, на третьем месте – команда Самарской области.

Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники фестиваля детского творчества «Звезды ДЕТСТВА», который также является составной частью проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В окружном гала-концерте приняли участие более 120 воспитанников детских домов и школ-интернатов ПФО. В рамках гала-концерта дети показали десятки номеров в номинациях: «Вокал», «Танец», «Художественное слово» и «Оригинальный жанр».

В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе и ловкости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья». В общекомандном зачете безоговорочную победу одержали ребята из Республики Мордовия. Второе место заняла команда из Кировской области, третье место – у Саратовской области.

В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Председатель жюри конкурса Сергей Кисляк наградил победителя – семью Рудневых из Саратовской области. Диплома второй степени удостоена семья Петровых из Республики Марий Эл, диплома третьей степени – семья Львовых из Чувашской Республики. Семьям-победителям вручены дипломы и памятные призы.

Подарки для победителей и призеров подготовлены по линии Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО.