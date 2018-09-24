Банку «ОРЕНБУРГ» исполнилось уже 23 года. День рождения любой организации – это всегда повод для подведения итогов. А коллективу банка есть, чем гордиться – за плечами хотя и тернистый, но достойно пройденный путь по восходящей.

С момента появления на свет и по сей день, несмотря на все невзгоды отечественной экономики, это кредитно-финансовое учреждение постоянно развивается, планомерно увеличивает объёмы, наращивает капитал, расширяет спектр предоставляемых услуг, находя новые нестандартные решения и внедряя прогрессивные технологии. Существенным фактором является отличное знание своего клиента и его потребностей, что позволяет предлагать оренбуржцам именно те продукты, которые актуальны здесь и сейчас, к тому же на выгодных условиях.

– Наши клиенты – это наше богатство, которое мы намерены преумножать, – подчеркнул в своей поздравительной речи председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Дмитрий Яшников. – У нас есть силы, опыт и здоровые амбиции. Главное – работать с полной отдачей, и успех обязательно придет.

В честь 23-летия банка в головном офисе состоялось награждение наиболее успешных сотрудников. Ими стали:

ВАЛЕНТИНА БАГАНИНА (начальник управления регионального развития),

ИРИНА ГАЛОЧКИНА (ведущий инспектор-операционист отдела по операционному обслуживанию юридических лиц),

ИРИНА ГЕРАСИМОВА (старший специалист управления по работе с персоналом),

ЕВГЕНИЯ ГОЛОВИНА (главный кредитный инспектор управления кредитования),

ЕКАТЕРИНА ДОЛОВАНЮК (старший экономист дополнительного офиса в г. Гае),

НАТАЛЬЯ ИВАНАЕВА (ведущий экономист дополнительного офиса в с. Илек),

АЛЕКСАНДР КАЧУРИН (главный экономист отдела консолидированной и международной финансовой отчетности),

АНДРЕЙ КАЮМОВ (ведущий клиентский менеджер отдела по обслуживанию корпоративных клиентов),

НАТАЛЬЯ КИСЕЛЁВА (экономист дополнительного офиса в п. Саракташе),

ЛЮДМИЛА ЛОШАКОВА (начальник дополнительного офиса в с. Беляевка),

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ (начальник отдела по работе с проблемными активами),

МАРИНА МАКСИМОВА (ведущий экономист дополнительного офиса в п. Ташла),

ЛЮДМИЛА МАЛАХОВА (старший экономист дополнительного офиса в г. Гае),

МАРИНА МАРЧЕНКО (начальник отдела оплаты труда),

ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА (ведущий экономист дополнительного офиса в с. Северном),

АНАСТАСИЯ МОРГУНОВА (начальник отдела консолидированной и международной финансовой отчетности),

ГУЛЬНАРА МУХАМЕДОВА (начальник отдела судебной работы),

НАДЕЖДА НОСКОВА (начальник отдела по операционному обслуживанию юридических лиц),

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА (начальник дополнительного офиса в г. Гае),

АРТЁМ ПУТИЛИН (главный кредитный инспектор отдела розничного кредитования),

ЕКАТЕРИНА САВЧЕНКО (кредитный инспектор отдела розничного кредитования),

ГАЛИНА СТРИЖЕКОЗИНА (начальник дополнительного офиса в с. Илек),

ЕЛЕНА ТОЛКАЧЁВА (старший клиентский менеджер сектора клиентских отношений),

АЛЕКСАНДР ТУРКО (заместитель начальника управления безопасности).