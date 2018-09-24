Банку «ОРЕНБУРГ» исполнилось уже 23 года. День рождения любой организации – это всегда повод для подведения итогов. А коллективу банка есть, чем гордиться – за плечами хотя и тернистый, но достойно пройденный путь по восходящей.

С момента появления на свет и по сей день, несмотря на все невзгоды отечественной экономики, это кредитно-финансовое учреждение постоянно развивается, планомерно увеличивает объёмы, наращивает капитал, расширяет спектр предоставляемых услуг, находя новые нестандартные решения и внедряя прогрессивные технологии. Существенным фактором является отличное знание своего клиента и его потребностей, что позволяет предлагать оренбуржцам именно те продукты, которые актуальны здесь и сейчас, к тому же на выгодных условиях.

– Наши клиенты – это наше богатство, которое мы намерены преумножать, – подчеркнул в своей поздравительной речи председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Дмитрий Яшников. – У нас есть силы, опыт и здоровые амбиции. Главное – работать с полной отдачей, и успех обязательно придет.

В честь 23-летия банка в головном офисе состоялось награждение наиболее успешных сотрудников. Ими стали:

  • ВАЛЕНТИНА БАГАНИНА (начальник управления регионального развития),
  • ИРИНА ГАЛОЧКИНА (ведущий инспектор-операционист отдела по операционному обслуживанию юридических лиц),
  • ИРИНА ГЕРАСИМОВА (старший специалист управления по работе с персоналом),
  • ЕВГЕНИЯ ГОЛОВИНА (главный кредитный инспектор управления кредитования),
  • ЕКАТЕРИНА ДОЛОВАНЮК (старший экономист дополнительного офиса в г. Гае),
  • НАТАЛЬЯ ИВАНАЕВА (ведущий экономист дополнительного офиса в с. Илек),
  • АЛЕКСАНДР КАЧУРИН (главный экономист отдела консолидированной и международной финансовой отчетности),
  • АНДРЕЙ КАЮМОВ (ведущий клиентский менеджер отдела по обслуживанию корпоративных клиентов),
  • НАТАЛЬЯ КИСЕЛЁВА (экономист дополнительного офиса в п. Саракташе),
  • ЛЮДМИЛА ЛОШАКОВА (начальник дополнительного офиса в с. Беляевка),
  • АЛЕКСАНДР МАКАРОВ (начальник отдела по работе с проблемными активами),
  • МАРИНА МАКСИМОВА (ведущий экономист дополнительного офиса в п. Ташла),
  • ЛЮДМИЛА МАЛАХОВА (старший экономист дополнительного офиса в г. Гае),
  • МАРИНА МАРЧЕНКО (начальник отдела оплаты труда),
  • ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА (ведущий экономист дополнительного офиса в с. Северном),
  • АНАСТАСИЯ МОРГУНОВА (начальник отдела консолидированной и международной финансовой отчетности),
  • ГУЛЬНАРА МУХАМЕДОВА (начальник отдела судебной работы),
  • НАДЕЖДА НОСКОВА (начальник отдела по операционному обслуживанию юридических лиц),
  • ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА (начальник дополнительного офиса в г. Гае),
  • АРТЁМ ПУТИЛИН (главный кредитный инспектор отдела розничного кредитования),
  • ЕКАТЕРИНА САВЧЕНКО (кредитный инспектор отдела розничного кредитования),
  • ГАЛИНА СТРИЖЕКОЗИНА (начальник дополнительного офиса в с. Илек),
  • ЕЛЕНА ТОЛКАЧЁВА (старший клиентский менеджер сектора клиентских отношений),
  • АЛЕКСАНДР ТУРКО (заместитель начальника управления безопасности).
Загрузка...

Похожие новостиНовости автора