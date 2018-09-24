Банку «ОРЕНБУРГ» исполнилось уже 23 года. День рождения любой организации – это всегда повод для подведения итогов. А коллективу банка есть, чем гордиться – за плечами хотя и тернистый, но достойно пройденный путь по восходящей.
С момента появления на свет и по сей день, несмотря на все невзгоды отечественной экономики, это кредитно-финансовое учреждение постоянно развивается, планомерно увеличивает объёмы, наращивает капитал, расширяет спектр предоставляемых услуг, находя новые нестандартные решения и внедряя прогрессивные технологии. Существенным фактором является отличное знание своего клиента и его потребностей, что позволяет предлагать оренбуржцам именно те продукты, которые актуальны здесь и сейчас, к тому же на выгодных условиях.
– Наши клиенты – это наше богатство, которое мы намерены преумножать, – подчеркнул в своей поздравительной речи председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Дмитрий Яшников. – У нас есть силы, опыт и здоровые амбиции. Главное – работать с полной отдачей, и успех обязательно придет.
В честь 23-летия банка в головном офисе состоялось награждение наиболее успешных сотрудников. Ими стали:
- ВАЛЕНТИНА БАГАНИНА (начальник управления регионального развития),
- ИРИНА ГАЛОЧКИНА (ведущий инспектор-операционист отдела по операционному обслуживанию юридических лиц),
- ИРИНА ГЕРАСИМОВА (старший специалист управления по работе с персоналом),
- ЕВГЕНИЯ ГОЛОВИНА (главный кредитный инспектор управления кредитования),
- ЕКАТЕРИНА ДОЛОВАНЮК (старший экономист дополнительного офиса в г. Гае),
- НАТАЛЬЯ ИВАНАЕВА (ведущий экономист дополнительного офиса в с. Илек),
- АЛЕКСАНДР КАЧУРИН (главный экономист отдела консолидированной и международной финансовой отчетности),
- АНДРЕЙ КАЮМОВ (ведущий клиентский менеджер отдела по обслуживанию корпоративных клиентов),
- НАТАЛЬЯ КИСЕЛЁВА (экономист дополнительного офиса в п. Саракташе),
- ЛЮДМИЛА ЛОШАКОВА (начальник дополнительного офиса в с. Беляевка),
- АЛЕКСАНДР МАКАРОВ (начальник отдела по работе с проблемными активами),
- МАРИНА МАКСИМОВА (ведущий экономист дополнительного офиса в п. Ташла),
- ЛЮДМИЛА МАЛАХОВА (старший экономист дополнительного офиса в г. Гае),
- МАРИНА МАРЧЕНКО (начальник отдела оплаты труда),
- ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА (ведущий экономист дополнительного офиса в с. Северном),
- АНАСТАСИЯ МОРГУНОВА (начальник отдела консолидированной и международной финансовой отчетности),
- ГУЛЬНАРА МУХАМЕДОВА (начальник отдела судебной работы),
- НАДЕЖДА НОСКОВА (начальник отдела по операционному обслуживанию юридических лиц),
- ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА (начальник дополнительного офиса в г. Гае),
- АРТЁМ ПУТИЛИН (главный кредитный инспектор отдела розничного кредитования),
- ЕКАТЕРИНА САВЧЕНКО (кредитный инспектор отдела розничного кредитования),
- ГАЛИНА СТРИЖЕКОЗИНА (начальник дополнительного офиса в с. Илек),
- ЕЛЕНА ТОЛКАЧЁВА (старший клиентский менеджер сектора клиентских отношений),
- АЛЕКСАНДР ТУРКО (заместитель начальника управления безопасности).