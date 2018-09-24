С возложения цветов на могиле Александра Засса – русского атлета, известного во всем мире под сценическим псевдонимом Самсон, начались памятные мероприятия в Великобритании. Они приурочены Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» к 130-летию со дня рождения Александра Ивановича Засса.

110 лет назад его артистическая карьера началась на манеже оренбургского цирка. Пика своей славы «Сильнейший человек Земли» Засс достиг в 30-е годы в Великобритании, но и после окончания второй мировой войны он потрясал воображение поклонников силы и здоровья своими коронными номерами. Последние два десятилетия – до смерти в 1962 году – Засс провел в городке Хокли графства Эссекс, неподалеку от Лондона.

Именно здесь, в здании Городского Совета, при стечении заинтересованной публики, оренбургская «Евразия» рассказала об удивительной судьбе нашего соотечественника. В экспозицию, подготовленную специально на русском и английском языках, вошли документы и фотографии Засса, его афиши, хранящиеся теперь в музее истории Оренбурга, материалы, рассказывающие об установке в Оренбурге памятника Самсону и о проведении музейных выставок, посвященных ему. Президент фонда «Евразия» Игорь Храмов рассказал гостям вечера об Оренбурге, показал обзорный видеоролик о городе и несколько новостных сюжетов, посвященных недавнему открытию экспозиции Засса в музее на Беловке.

Интенсивный обмен информацией с местными жителями уже принес свои плоды – вчера было найдено место захоронения молодой жены Александра Засса, трагически погибшей в 1928 году. Обнаружились некоторые новые факты из жизни циркового атлета. Они войдут в книгу, которую в этом году при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» выпустит Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева. Вчера уже в Шотландии «Евразия» получила ряд экспонатов, которые вскоре пополнят коллекцию Музея истории Оренбурга.