Галина Зольникова: «Евразийский форум стал международной площадкой для обсуждения роли женщин в современном обществе»

Руководитель регионального минздрава Галина Зольникова приняла участие в прошедшем в Санкт-Петербурге II Евразийском женском форуме, организованном Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Межпарламентской ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств. Форум нацелен на укрепление процессов диалога, интеграции и развитие международного сотрудничества.

– Большая честь представлять наш регион на столь высоком уровне, – комментирует Галина Зольникова. –Участниками форума стали женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира.

Достаточно широко было представлено и медицинское сообщество. Состоялись интересные дискуссии, в том числе по сохранению здоровья, увеличению продолжительности жизни женщин. Медики едины в том, что необходимо убеждать наших сограждан в важности профилактики, своевременной диагностики, правильного отношения к своему здоровью. Должно стать потребностью стремление вести здоровый, подвижный образ жизни, формировать позитивное восприятие мира, рационально питаться, контролировать вес, работать над сохранением памяти. Все это, безусловно, способствует продлению жизни, активному долголетию.

– Мне посчастливилось принять участие в дискуссиях «За сохранение здоровья женщин» и «За активное долголетие», высказать позицию региональной власти, – отметила Галина Зольникова. – Это вызвало интерес участников, в частности, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Екатерины Лаховой, которая поблагодарила губернатора Юрия Берга и Правительство Оренбургской области за активную позицию в решении вопросов материнства и детства, поддержки семьи, активного долголетия.

В рамках форума состоялась встреча с Президентом России Владимиром Путиным, где было подчеркнуто, что деятельные, неравнодушные, инициативные, высокопрофессиональные женщины не только помогают мужчинам решать важные задачи, но и сами успешно эти задачи решают. Президент России отметил, что мир, государства только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше.

Тема форума – «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Она созвучна растущему запросу на более широкое вовлечение женщин в решение острых проблем, поиск эффективных ответов на вызовы современности, их всестороннее участие в социально ориентированном устойчивом развитии.