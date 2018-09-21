Юрий Берг ознакомился с ходом реконструкции набережной реки Урал в Оренбурге

21 сентября, губернатор Оренбургской области побывал на набережной реки Урал, реконструируемой в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В осмотре участвовали исполняющий обязанности главы города Оренбурга Сергей Николаев, главный архитектор города Сергей Бренев, начальник городского управления строительства и дорожного хозяйства Евгений Епанешников, представители подрядных организаций.

Глава региона и городские руководители ознакомились с объемом выполненных работ.

В текущем году на реконструкцию набережной направлено 111 млн рублей. Задача – завершить работы первого этапа западной части набережной и выполнить благоустройство второго этапа. В итоге общая протяжённость благоустроенного участка в этом году составит порядка 450 метров.

Юрий Берг по итогам осмотра отметил, что в этой работе мелочей быть не может.

– Вы должны держать на жестком контроле качество и сроки выполнения всех работ, оперативно решать возникающие вопросы, думать о том, как будет выглядеть и функционировать каждый элемент общественного пространства, – сказал губернатор.

На этот год в рамках завершения первого этапа запланированы: ремонт верхней и нижней частей подпорных стен набережной, оборудование 7 и 8 клумб; высадка деревьев; устройство смотровой площадки в районе тропы здоровья; устройство наружного освещения; велосипедная и беговая дорожки.

В рамках благоустройства второго этапа набережной будут подведены инженерные сети и создана система видеонаблюдения; построены 9 и 10 клумбы; установлены малые архитектурные формы – перголы (теневые навесы), скамьи, урны, велопарковки; оборудованы детские площадки с современным оборудованием для игр и отдыха.

Работы выполняются в соответствии с графиком, завершить их планируется 15 октября 2018 года.

! За набережную 18 марта этого года проголосовали около 47 тыс. жителей Оренбурга, выбиравших общественное пространство для реконструкции по приоритетному проекту. В 2017 году было положено начало благоустройству западной части набережной протяженностью 270 метров, и горожане решили, что работы должны продолжаться.