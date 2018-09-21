В Орске проводится приемка домов после капитального ремонта

В 2018 году в Орске запланировано проведение 186 видов работ по капитальному ремонту. По многим объектам в связи с их техническим состоянием и обращениями жителей подрядчики приступили еще прошлой осенью. Благодаря чему первые объекты 2018 года были сданы еще в июне.

В настоящее время к проведению приемочных комиссий заказчики работ –региональный оператор и управление ЖКХ Орска – готовят 39 видов работ.

На минувшей неделе проведена приемка восьми крыш, в том числе на домах поселка Новая Биофабрика, пострадавших от урагана. В соответствии с муниципальным краткосрочным планом работы были намечены на 2019 год. Однако региональный оператор поддержал инициативу собственников и к ремонту приступили ранее установленных сроков.

– Ремонт в 2017 году был единственным вариантом для нормального прохождения зимы. В некоторых домах из 12 квартир верхнего этажа протекали десять! Начиналось разрушение карнизов, – рассказала председатель поселка Новая Биофабрика Нина Авдеева. – Новыми крышами мы довольны. За год провели большую работу: из 14 домов Биофабрики осталось сделать всего две крыши. Впереди зима, будем планировать следующие работы.

Приемка объектов 2018 года проходит в плановом режиме. При этом по заявкам орчан и управляющих компаний строители приняли в работу шесть домов будущего года, где могли возникнуть осложнения в осенне-зимний период.