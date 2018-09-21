Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств составляет 2 млн 318,6 тыс. га. По состоянию на 21 сентября зерновые обмолочены на площади 2 млн 240,6 тыс. га, что составляет 97% к общей уборочной площади, намолочено 2 млн 6,2 тыс. тонн. Доля озимых культур в намолоте составила 41%.

Хорошие показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых в Адамовском (125,6 тыс. тонн), Кваркенском (113,2 тыс. тонн), Октябрьском (105,2 тыс. тонн) районах.

Из озимосеющих районов получен наивысший валовой сбор озимых культур в Грачевском – 51,2 тыс. тонн или 82,3%, Ташлинском – 53,5 тыс. тонн или 76 % от валового сбора зерновых и зернобобовых, Курманаевском – 49,9 тыс. тонн или 75%.

Лидеры по урожайности озимых культур: КХ Пахомова С.В. (Курманаевский район) – 32 ц/га, КФХ Галимов Р.М. (Асекеевский район) – 30 ц/га, ИП КФХ Туров В.Н. (Сорочинский городской округ) – 27 ц/га.