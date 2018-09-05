Народный артист России Владимир Позднеев отмечает 60-летний юбилей

5 сентября свой 60-летний юбилей отмечает народный артист России, художественный руководитель Оренбургского государственного академического русского народного хора Владимир Позднеев.

Этот прославленный коллектив Владимир Александрович возглавляет с 1987 года. При спонсорской поддержке Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей, работодателей сегодня в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева вышел нотный сборник юбиляра. «Край Оренбургский, край казачий» – это песни и хоры, исполняемые без сопровождения или в сопровождении баяна, аккордеона, балалайки, музыку к которым написал композитор Владимир Позднеев. Здесь собраны его лучшие произведения – песня на стихи Геннадия Коняхина, давшая название всему сборнику, «Обильный край» и «Мамина сирень» Павла Рыкова, «Оренбургская метелица» Евдокии Горбанской, «Поющая Россия» Вадима Семернина и многие другие. В отдельный цикл собраны произведения В.А. Позднеева на стихи поэтов-классиков – П. Вяземского, Ф. Тютчева, А. Фета и др. Нотный сборник издан тиражом 300 экземпляров, часть которого уже в ближайшее время поступит в ведущие библиотеки России.