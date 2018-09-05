В Правительстве области оценят состояние инвестиционного климата в муниципалитетах

4 сентября в Правительстве области состоялось заседание штаба регионального рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области под председательством руководителя штаба, вице-губернатора – заместителя председателя Правительства области по финансово-экономической политике Натальи Левинсон.

Вице-губернатор рассказала о том, что Правительство области проводит целенаправленную политику по формированию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, активно участвует во всех федеральных инициативах, связанных с улучшением инвестиционного и предпринимательского климата.

По результатам Национального инвестиционного рейтинга в 2018 году Оренбургская область находится на 40 месте, поднявшись на 5 позиций за год.

Оренбуржье в числе лидеров России по следующим показателям:

оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство;

среднее время регистрации прав собственности;

среднее количество процедур постановки на кадастровый учет;

административное давление на бизнес;

качество телекоммуникационных услуг предпринимателям;

доступность необходимых трудовых ресурсов;

оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки МСП;

эффективность нефинансовой поддержи малого и среднего предпринимательства;

доступность кредитных ресурсов.

– Достигнутый результат – итог напряженной коллективной работы по улучшению инвестиционного климата, в том числе и внедрению в Оренбургской области целевых моделей. При этом особенностью подведения итогов Национального рейтинга является минимальное использование статистических данных. Получение наибольшего объема информации осуществляется путем проведения опросов предпринимателей и экспертов, – пояснила вице-губернатор.

Сложившийся опыт работы показывает, что без активного участия администраций муниципальных образований в создании условий благоприятного инвестиционного климата, обеспечении информированности и доступности предпринимателей существующими мерами господдержки, невозможно достичь положительных результатов.

– Губернатором принято решение запустить проект аналогичный Национальному рейтингу – по оценке состояния инвестиционного климата в муниципалитетах области. При его проведении будут учитываться мнения предпринимателей как о наличии комфортной среды для ведения бизнеса, так и количестве привлеченных в муниципалитет инвестиционных проектов, — сказала Наталья Левинсон.

Результаты первого рейтинга будут озвучены в рамках ежегодного форума «Оренбуржье – сердце Евразии».

Более подробно о самом рейтинге рассказала первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Наталья Струнцова.

Согласно представленной ею презентации, источниками данных рейтинга станут статданные, данные муниципальных образований, опросы предпринимателей в территориях.

Показатели оценки разделены на семь блоков. Так, первый оценивает эффективность организационных механизмов и качество информационной поддержки инвесторов и предпринимателей. Второй блок основан на статданных по инвестиционной деятельности, включая привлечение инвестиций. Третий будет учитывать развитие малого и среднего бизнеса. Четвертый – качество организационной инфраструктурной поддержки предпринимательства. Пятый – стандарты развития конкуренции. Шестой и седьмой – эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет, качество территориального планирования и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства.

Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Александр Сазонов, до 7 сентября будут сформированы базы данных для проведения рейтинга, с 17 сентября по 5 октября пройдут опросы, а затем состоится подведение итогов. Результаты, как уже было сказано, будут оглашены в ходе форума «Оренбуржье – сердце Евразии». Главы муниципальных образований должны уделить этой работе особое внимание.