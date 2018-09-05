Юрий Берг: «Фестиваль «Тепло детских сердец» — это яркий праздник и хорошая традиция»

4 сентября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг на церемонии открытия поздравил участников и организаторов ежегодного фестиваля «Тепло детских сердец», в котором участвуют воспитанники интернатных учреждений Оренбуржья и Уральской области Республики Казахстан.

В числе почетных гостей на торжественном открытии XIII фестиваля «Тепло детских сердец» были вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов, глава Оренбургского района Василий Шмарин, заместитель министра социального развития Галина Пикалова, заместитель министра образования Маргарита Крухмалева, руководители организаций и компаний газовой отрасли региона.

Губернатор обратился с приветствием к участникам и организаторам фестиваля, отметив, что уже более 6 тысяч мальчишек и девчонок подарили фестивалю частичку своей души.

– Поздравляю вас с началом праздника добра и дружбы, который давно стал для нас одним из самых ярких событий начала осени. Рад видеть в числе участников фестиваля гостей из Уральска. С соседними областями Республики Казахстан нас связывают прочные деловые и культурные отношения. Оренбуржья всегда было и остается регионом дружбы и добрососедства. «Тепло детских сердец» – это яркий праздник и хорошая оренбургская традиция. Дорогие ребята пусть все ваши мечты сбудутся, а фестиваль поможет вам сделать первые шаги на пути к их исполнению, – пожелал участникам Юрий Берг.

Глава региона поблагодарил организаторов фестиваля – некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье» и всех, кто помогает его провести.

В программе фестиваля предусмотрены работа творческих мастерских, викторины, конкурсы, спортивные состязания, в которых в этом году принимают участие более 300 воспитанников из 15 детских домов и интернатных учреждений Оренбуржья, а также детская делегация из Уральска.