4 сентября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в совещании, которое провел министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

В мероприятии, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, также участвовали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов и министр образования Вячеслав Лабузов.

На совещании шла речь о решении социальных проблем военнослужащих и членов их семей, а также о состоянии и развитии юнармейского движения. На прямую связь министр обороны вызывал глав Республики Северная Осетия – Алания, Белгородской и Оренбургской областей.

Губернатор Юрий Берг доложил министру обороны о том, что в Оренбуржье полностью решена проблема с местами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях для детей военнослужащих. Дополнительно в селе Тоцкое-2 ведется строительство яслей-сада на 75 мест, сдача которого запланирована на декабрь 2018 года.

– Обеспечение занятости членов семей военнослужащих также находится на постоянном контроле Правительства области. С данной категорией проводится индивидуальная работа, используется весь комплекс мероприятий активной политики занятости, – сказал губернатор.

По второму вопросу Юрий Берг доложил, что региональное отделение «Юнармии» в Оренбургской области образовано 6 июля 2016 года и на данный момент включает 42 городских и районных отделения и 529 юнармейских отрядов общей численностью 16 055 человек.

– Юнармейцы участвуют в десятках мероприятий военно-патриотической направленности. 9 мая парадные расчеты юнармейцев приняли участие в торжественном прохождении войск Оренбургского гарнизона, посвященном Дню Победы. Свыше 11 тысяч юнармейцев участвовали во Всероссийских патриотических акциях «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Юнармейская делегация Оренбургской области вышла в финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», – перечислил Юрий Берг, отметив что поддержка «Юнармии» осуществляется в соответствии с общим планом развития военно-патриотического воспитания.

Губернатор поблагодарил за помощь и содействие в деле патриотического воспитания командование частей и соединений Центрального военного округа, Северного и Черноморского флотов ВМФ РФ, Военно-транспортной авиации и Ракетных войск стратегического назначения.

Сергей Шойгу высоко оценил идущую в Оренбуржье работу по решению социальных вопросов военнослужащих и членов их семей и отметил Оренбургское региональное отделение «Юнармии».

– Сегодня в России более 270 тысяч юнармейцев. Оренбургское отделение «Юнармии» – одно из самых многочисленных среди региональных отделений. В Оренбургской области почти 2 миллиона жителей, и я уверен, что юнармейское движение здесь будет только развиваться, – сказал глава Минобороны.