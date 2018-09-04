4 сентября начинается дополнительный (сентябрьский) период ЕГЭ-2018

В сентябрьские сроки Единый государственный экзамен в Оренбургской области будут сдавать четверо обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основной период и получивших неудовлетворительный результат по обязательным предметам. 4 сентября на ЕГЭ по русскому языку зарегистрирован один выпускник, вместе с ним на ЕГЭ по математике базового уровня 7 сентября – еще трое выпускников текущего года. На 15 сентября (резервный день) заявок не поступало.

Во время дополнительного (сентябрьского) периода проведения ЕГЭ–2018 в Оренбургской области будет использоваться пункт проведения экзаменов (ППЭ) №500, расположенный в Региональном центре обработки информации (Оренбург, ул. Пушкинская, 24). Как рассказала первый заместитель министра образования Оренбургской области Галина Сафонова, требования к технологическому обеспечению и порядку проведения экзамена в сентябре принципиально не отличаются от стандартов основного периода:

– На время проведения экзаменов утвержден ППЭ № 500 в составе руководителя, двух членов государственной экзаменационной комиссии, двух организаторов в аудитории и трех – вне аудитории, технического специалиста, медицинского работника, работника ПАО «Ростелеком». Согласован график выходов/выездов федеральных общественных наблюдателей на дополнительный период мониторинга государственной итоговой аттестации в период с 4 по 17 сентября 2018 года в составе четырех человек.

Кроме того, организована система видеонаблюдения в режиме онлайн в трех аудиториях Регионального центра обработки информации, в том числе в период работы ППЭ-500 – в одной аудитории сдачи экзамена и в штабе. Приняты меры для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в пункте проведения ЕГЭ и на прилегающей территории.